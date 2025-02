L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire le strategie di sviluppo del turismo e favorire nuove sinergie tra pubblico e privato

Lunedì 17 febbraio 2025 alle ore 09:30 presso la sede dell’Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Manlio Rossi-Doria sito in via Visconti ad Avellino, si terrà l’incontro di presentazione della rete Network Turismo Italia, comunità di professionisti del settore turistico che nasce con l’obiettivo di favorire la collaborazione, la condivisione di idee e l’accesso a nuove opportunità di crescita nel comparto turistico.

L’evento, che si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica dell’IPSEOA RossiDoria, Maria Teresa Cipriano, vedrà la partecipazione del Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonapane, dell’Assessore alle Attività produttive e al commercio del Comune di Avellino, Alberto Bilotta, e dell’Assessore alla Pubblica istruzione e agli eventi del Comune di Avellino, Jessica Tomasetta.

A seguire, invece, si terrà l’inaugurazione del Placement Point, a cura del dott. Camillo Degli Esposti. Questo nuovo spazio rappresenterà un punto di riferimento per studentesse, studenti, aziende e professionisti del settore turistico, facilitando il dialogo tra formazione e mondo del lavoro.

L’evento si concluderà con l’intervento di Valerio Manco, chef della rinomata azienda Orogel, che illustrerà i principali trend della ristorazione per il 2025 e che, a partire dalle ore 08:00, sarà impegnato in uno show cooking con le studentesse e gli studenti dell’istituto, offrendo loro un’esperienza formativa unica.

Alle ore 12:00, infine, tutti i presenti avranno inoltre l’opportunità di degustare i prodotti realizzati nel corso dello show cooking presso il ristorante didattico della scuola.

