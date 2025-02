Pronto a incantare ancora una volta i suoi fan pronti ad accoglierlo in tutta Italia

Dopo l’ennesimo anno da record, Geolier non è ancora pronto a fermarsi: l’artista annuncia oggi quattro nuovi appuntamenti live per questa estate, che vanno ad aggiungersi a una serie di date nei palasport italiani e ai due concerti il 25 e 26 luglio all’Ippodromo di Agnano, la venue con maggiore capienza per la musica live a Napoli.

Geolier è pronto a incantare ancora una volta i suoi fan pronti ad accoglierlo in tutta Italia, chiudendo la sua incredibile stagione live con un appuntamento speciale il 27 settembre sul palco di uno dei luoghi simbolo della musica italiana, l’ARENA DI VERONA, che calcherà per la prima volta nella sua carriera.

Queste tutte le date, prodotte da Magellano Concerti:

15 MARZO 2025 – JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO – DATA ZERO – SOLD OUT

21 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

22 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

23 MARZO 2025 – TORINO – INALPI ARENA

25 MARZO 2025 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT

28 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

29 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

30 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

28 GIUGNO 2025 – TRENTO – TRENTO LIVE FEST – NUOVA DATA

25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

26 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

31 LUGLIO 2025 – LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CAVE DEL DUCA – NUOVA DATA

02 AGOSTO 2025 – CAMPOBASSO – CAMPOBASSO SUMMER FESTIVAL – NUOVA DATA

04 AGOSTO 2025 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI – NUOVA DATA

27 SETTEMBRE 2025 – ARENA DI VERONA

Le prevendite per le nuove date sono disponibili da adesso su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

L’artista ha rilasciato lo scorso novembre il secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato quadruplo platino da FIMI/GfK Italia, “DIO LO SA – ATTO II” (https://geolierofficial.lnk.to/diolosa_attoll; Warner Music Italy), che ad una settimana dal debutto alla #1 della Classifica Fimi Top Album. Il nuovo traguardo segue il successo delle prime 24 ore, che ha visto tutti gli otto brani del disco entrare in TOP 20 su Spotify Italia, conquistando il primo posto con “TU ED IO” feat. Rose Villain e il secondo con “MAI PER SEMPRE”. Il 4 dicembre Spotify ha dichiarato Geolier l’artista più ascoltato in Italia nel 2024, al primo posto anche nella classifica dei brani con “I P’ ME, TU P’ TE”, certificato quadruplo platino, e degli album più ascoltati con “DIO LO SA”, che è anche tra i cinque dischi più ascoltati in Europa sulla piattaforma.

Lo scorso 19 novembre è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona.