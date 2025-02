M.I.D.:” Sui bisogni e l’erogazione dei servizi destinati alle fasce più deboli no ad una guerra alla poltrona”.

Ad intervenire sul dibattito venuto fuori in queste ultime ore sulla nomina alla guida del Piano di Zona Sociale A04, è il M.I.D. coordinato da Giovanni Esposito.

Al dimissionario Presidente d’Ambito dottor. Antonio Spiniello e Sindaco di Grottolella assumi il ruolo di Presidente il Sindaco Laura Nargi in prima persona, non solo per un rilancio dello stesso ufficio di Piano e delle Politiche Sociali in sinergia con il lavoro egregio che sta portando avanti lo stesso direttore Rodolfo De Rosa, ma anche per una proficua collaborazione e dialogo tra tutti i sindaci dei comuni che ne fanno parte in assemblea, nell’interesse esclusivo delle fasce deboli che usufruiscono dei servizi offerti e quelli che saranno messi in cantiere e le quali da anni attendono ancora delle risposte rispetto già solo alla loro quotidianità di vita.