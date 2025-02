I Carabinieri denunciano due persone

Nell’ambito di una serie di controlli volti al contrasto dei reati ambientali disposti dai Vertici dell’Arma dei Carabinieri, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Serino, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina, denunciavano due persone ritenute responsabili di “abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti”.

L’attività d’indagine, ha permesso di accertare che nel Comune di Altavilla Irpina, in un fondo agricolo di circa 500 metri quadrati, veniva esercitata un’attività commerciale in assenza delle previste autorizzazioni. Inoltre, venivano rinvenuti, all’interno del fondo, due fabbricati totalmente abusivi, utilizzati a servitù dell’opificio.

L’attenta analisi del territorio circostante, ha permesso ai militari di portare alla luce una vasca abusiva tombata, utilizzata dall’imprenditore, 50 enne del posto, per la raccolta dei reflui industriali colma di fanghi, priva di qualsiasi autorizzazione.

Pertanto, i Carabinieri ponevano sotto sequestro l’intera area con i due fabbricati abusivi e l’attrezzatura professionale utilizzata presente nell’opificio per un valore totale di circa 200.000,00 euro.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, il titolare dell’attività ed il proprietario del fondo venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per violazioni al Testo Unico in materia di Edilizia e di Ambiente.

I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.