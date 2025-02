L’interrogazione del consigliere regionale: “Finanziamenti per Torre Annunziata e Pomigliano d’Arco ma i lavori non partono”

“La Regione Campania è gravemente in ritardo nell’attuazione delle misure previste dal PNRR per il potenziamento della sanità territoriale. Secondo i dati pubblicati da Agenas, ad oggi non è stata realizzata nemmeno una Casa di Comunità, nonostante la previsione di attivarne 191 entro il 2026. La situazione è altrettanto critica per le Centrali Operative Territoriali e gli Ospedali di Comunità, con una sola struttura realizzata a Bacoli. L’insufficienza di servizi sanitari di prossimità, che dovrebbe essere attenuata da Case e Ospedali di Comunità, sta aumentando la pressione sugli ospedali e compromettendo l’accesso alle cure, in particolare in aree più vulnerabili come Torre Annunziata e Pomigliano d’Arco. Per la Casa di Comunità nel comune di Torre Annunziata è stato destinato un finanziamento totale di 1,14 milioni di euro interamente coperto da fondi PNRR, ma ad oggi non risultano pagamenti o avanzamenti di spesa. A Pomigliano d’Arco il quadro è ugualmente preoccupante: oltre 5 milioni di euro sono stati destinati alla realizzazione di un Ospedale di Comunità, di una Casa di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale, ma anche qui i lavori non sono partiti”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, che sul tema ha depositato un’interrogazione alla giunta regionale.

“Se la Regione non rispetterà il cronoprogramma del PNRR, che prevede il completamento di queste strutture entro il secondo trimestre del 2026, il rischio concreto è la revoca dei finanziamenti. Uno scenario inaccettabile per una regione che vive in perenne emergenza sanitaria. Chiediamo alla Giunta regionale di chiarire immediatamente le cause di questi ritardi e quali misure intenda adottare per scongiurare la perdita dei fondi. Lasciare che queste risorse vadano sprecate sarebbe un grave atto di irresponsabilità politica”.