L'Istituto Comprensivo “B. Croce” torna dall'avventura Erasmus+ in Polonia

Il team e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” di Flumeri tornano dall’avventura Erasmus+ “Into the Woodland Scope” in Polonia, tra le città di Koszalin/Sianow, svolta da 27 gennaio al primo febbraio 2025, dove hanno partecipato a workshops di un progetto internazionale tra educazione ambientale, scambio culturale e sfide sostenibili.

Dopo una settimana intensa tra i paesaggi suggestivi del Baltico, gli studenti e i docenti dell’Istituto Croce sono rientrati in Italia, carichi di esperienze e nuovi legami internazionali. Protagonisti del progetto Erasmus+ “Into Woodland Scope”, finanziato dall’Unione Europea, hanno collaborato con coetanei e insegnanti di scuole europee nelle località polacche di Sianow e Koszalin, immerse nella natura della Pomerania, per esplorare temi cruciali come la tutela delle foreste, la biodiversità e la cittadinanza attiva.

I docenti Claudia Peri, Antonio Santosuosso e Raffaele Battiante insieme agli studenti Sofia Orlandella, Francesca Menonna, Marisol Pila, Francesco Chiavuzzo e Antonio Mirabella delle classi terze secondaria di Flumeri e San Sossio Baronia sono stati i protagonisti di attività laboratoriali, culturali e creative tra i boschi, sulle rive del mare Baltico e in aule internazionali.

Il cuore del progetto ha visto gli studenti e gli insegnanti lavorare in team multiculturali, alternando attività sul campo e sessioni didattiche innovative. Particolarmente significative sono state le seguenti attività: “Workshop outdoor”, esplorazione delle foreste Baltiche, monitoraggio della flora locale e attività di riforestazione guidate da esperti ambientali; “Laboratori interni”, analisi dei dati raccolti, progettazione di soluzioni sostenibili e creazione di materiali divulgativi (video, infografiche) per sensibilizzare le comunità; “Sfide creative”, competizioni di chimica tra gruppi per ideare campagne social sulla conservazione e rispetto degli ecosistemi.

“Abbiamo imparato che la natura non ha confini — spiegano i docenti Claudia Peri, Raffaele Battiante e Antonio Santosuosso –. Collaborare con ragazzi polacchi, turchi e ungheresi ci ha fatto capire quanto siano simili le nostre sfide ambientali, anche se viviamo in Paesi diversi”.

Oltre alla dimensione ecologica, il viaggio è stato un ponte tra culture. Le giornate interculturali e le performance culturali ed artistiche, hanno unito i partecipanti. Non è mancata la visita a Danzica, città simbolo della resilienza polacca, incontri con la comunità locale di Sianow, che ha accolto il gruppo con canti e narrazioni sulla storia del territorio.

“Portiamo a casa non solo competenze tecniche, ma amicizie che arricchiscono la nostra visione del mondo”, raccontano i docenti coordinatori del progetto.

Il ritorno a Flumeri è da vedere e vivere come condivisione per crescere. La scuola organizzerà eventi aperti alla cittadinanza per presentare i risultati del progetto. Fotografie, video-documentari e installazioni artistiche realizzate dagli studenti saranno esposte nell’atrio dell’Istituto, mentre un dibattito pubblico affronterà il tema “Giovani e sostenibilità: dalle foreste del Baltico all’Irpinia”.

“Questo Erasmus+ è stato un investimento sul futuro —commenta il dirigente scolastico Michele D’Ambrosio —. I nostri ragazzi hanno acquisito strumenti per diventare cittadini globali consapevoli, e la comunità tutta ne beneficerà”.

Il progetto “Into Woodland Scope” continuerà con scambi virtuali e una nuova mobilità in Turchia nel marzo 2025. Intanto, il “Benedetto Croce” si conferma un punto di riferimento per l’innovazione didattica in Irpinia, dimostrando che anche una piccola scuola può lasciare il segno in Europa.