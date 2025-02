Premierà i migliori progetti sostenuti dalla politica di coesione nell'UE

Oggi la Commissione europea dà il via all’edizione 2025 del concorso REGIOSTARS, che premierà i migliori progetti sostenuti dalla politica di coesione nell’UE. Tra l’11 febbraio e il 20 maggio 2025 i beneficiari dei progetti di coesione in tutta l’UE possono infatti candidarsi ai premi in una delle cinque categorie tematiche: 1) “Un’Europa competitiva e intelligente”; 2) “Un’Europa verde”; 3) “Un’Europa connessa”; 4) “Un’Europa sociale e inclusiva”; e 5) “Un’Europa più vicina ai cittadini”. Anche il pubblico avrà la possibilità di votare il proprio finalista preferito per l’assegnazione del Premio REGIOSTARS del pubblico.

Commentando il lancio del concorso, Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: “Il concorso REGIOSTARS consentirà ai migliori progetti sostenuti dalla politica di coesione di dimostrare il loro livello di eccellenza nella trasformazione delle regioni europee e nel miglioramento della vita delle persone. Portando alla ribalta le loro idee e buone pratiche, questi progetti saranno fonte di ispirazione per altre regioni. Esorto il maggior numero possibile di progetti a candidarsi!“

I rappresentanti dei progetti vincenti riceveranno un trofeo REGIOSTARS. La Commissione organizzerà quindi mini-campagne di comunicazione a livello locale gestite con la collaborazione dei promotori dei progetti vincitori e delle rispettive autorità competenti.

Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito web REGIOSTARS.