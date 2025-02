Il nuovo comitato sostituirà e proseguirà i lavori del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi

Il nuovo comitato europeo per i servizi di media (Comitato per i media) ha tenuto ieri la sua riunione costitutiva, segnando una pietra miliare nell’attuazione del regolamento europeo sulla libertà dei media.

Il Comitato per i media è un organo consultivo indipendente a livello dell’Unione istituito dall’EMFA, composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione dei media, che sostituirà e proseguirà i lavori del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi. In tale veste, il comitato promuoverà l’attuazione coerente della direttiva sui servizi di media audiovisivi, fornendo nel contempo alla Commissione competenze e assistenza in materia di regolamentazione dei media.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “Mi compiaccio per l’insediamento del nuovo Comitato per i media e attendo con interesse la nostra cooperazione in materia di regolamentazione dei media, da realizzare di pari passo con un’efficace attuazione dello storico regolamento europeo per la libertà dei media, garantendo che i media nell’UE, sia tradizionali che digitali, siano indipendenti e pluralistici.”

Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la protezione dei consumatori, ha commentato: “La giornata odierna segna un passo fondamentale nell’applicazione del regolamento europeo per la libertà dei media. Contiamo sul lavoro fondamentale del nuovo Comitato per i media, mirato a sostenere il funzionamento indipendente dei fornitori di media, una condizione preliminare per fornire agli europei i servizi di alta qualità che meritano.”

Il Comitato per i media avrà nuovi compiti nell’ambito del regolamento europeo sulla libertà dei media: fornirà pareri sulle misure nazionali che potrebbero incidere in modo significativo sul funzionamento dei fornitori di media, sulle concentrazioni del mercato dei media e sulle misure comuni per proteggere il mercato interno dai fornitori di media di paesi terzi che rappresentano minacce alla sicurezza pubblica, ad esempio per quanto riguarda la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri. Questi nuovi compiti contribuiranno a ridurre gli ostacoli alla fornitura di servizi di media in tutta l’UE e a salvaguardare il pluralismo e l’indipendenza dei media nel mercato interno.

Inoltre, tra le possibilità offerte ai fornitori di servizi di media vi è quella di chiedere il parere del Comitato per i media sull’esito di un dialogo con le piattaforme online di dimensioni molto grandi designate a norma del regolamento sui servizi digitali: un simile dialogo può ad esempio svolgersi in merito alle ripetute restrizioni ingiustificate o alla sospensione dei contenuti del fornitore di media sulla base delle condizioni di servizio. Il Comitato per i media informa la Commissione del suo parere.

Nel corso della riunione, il Comitato per i media ha eletto Carlos Aguilar Paredes presidente e Amma Asante vicepresidente. I nuovi vicepresidenti provengono rispettivamente dell’autorità nazionale di regolamentazione dei media della Spagna e dei Paesi Bassi.