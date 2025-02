La Commissione incoraggia l'uso responsabile della rete

Oggi si celebra la giornata mondiale “Internet più sicuro”, un evento annuale volto a promuovere la sicurezza dei minori online. In questa occasione la Commissione incoraggia l’uso responsabile di Internet. I bambini e i giovani utilizzano Internet in numero sempre crescente: nel 2023 nell’UE il 97 % dei giovani ha infatti dichiarato di aver utilizzato Internet quotidianamente, rispetto all’86 % della popolazione generale dell’UE.

La sicurezza di tutti i minori online è fondamentale per la Commissione europea. A tal fine la Commissione ha già introdotto una serie di misure nel Quadro della normativa sui servizi digitali, tra cui l’avvio di indagini relative alla protezione dei minori dalle piattaforme online. La Commissione sta inoltre elaborando orientamenti per tutte le piattaforme online al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, sicurezza e protezione per i giovani utenti.

Quest’anno la Commissione presenterà inoltre un approccio europeo alla verifica dell’età efficace e rispettosa della vita privata, in vista della disponibilità del portafoglio digitale dell’UE entro la fine del 2026. Inoltre, durante tutto il mese di gennaio e febbraio la Commissione conduce la campagna online ADWISE per aiutare i giovani che partecipano a giochi online a conoscere i loro diritti e ad individuare le pratiche manipolative. Per proteggere meglio i consumatori dallo sfruttamento online, dall’inganno e dalle pratiche sleali, la Commissione sta lavorando inoltre alla futura legislazione in materia di equità digitale.

In tutte queste attività, la Commissione ha sempre cura di consultare i giovani, come dimostra anche la prima valutazione della strategia per un’internet migliore per i ragazzi. Inoltre, il mese prossimo la vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen incontrerà i giovani a Helsinki per discutere del ruolo delle piattaforme dei social media nella democrazia. Il 10 marzo il Commissario Michael McGrath - nel quadro del suo primo dialogo con i giovani – incontrerà a sua volta giovani cittadini per discutere della loro emancipazione democratica, anche attraverso l’uso di strumenti online.