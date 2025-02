Baronissi – Al via i lavori per il progetto APQ Ikea

La Sindaca Anna Petta: “Miglioramento della mobilità su via G. Agnelli e arterie limitrofe, con interventi cruciali per la sicurezza e la circolazione”

Il Comune di Baronissi e la Provincia di Salento hanno dato il via a un importante intervento di messa in sicurezza della viabilità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico veicolare in una delle zone più strategiche del territorio, punto di accesso alla città e al campus universitario. Il progetto, denominato “APQ Ikea”, consiste nella sistemazione di tre arterie vitali per la circolazione, ovvero via Allende, via C.A. Dalla Chiesa e via Giovanni Agnelli. Questi interventi, molto attesi dalla comunità, si prefiggono di risolvere storiche problematiche legate alla viabilità, migliorando la sicurezza per i cittadini e riducendo i disagi per chi percorre quotidianamente queste strade. Il cuore del progetto prevede la realizzazione di due nuove rotatorie, che contribuiranno a una gestione più efficiente del traffico, evitando il congestionamento e migliorando i flussi di veicoli, soprattutto nelle ore di punta. Tra le modifiche più significative, l’intervento prevede il doppio senso di marcia su via G. Agnelli, ottimizzando così la circolazione. Un’altra parte rilevante dell’intervento è l’allargamento di via C.A. Dalla Chiesa, con effetti positivi per il transito dei mezzi pesanti provenienti dall’area industriale. L’ampliamento della strada permetterà una migliore connessione con l’area Pip (Piano Insediamenti Produttivi) e con l’isola ecologica, risolvendo uno dei nodi critici più sentiti della viabilità locale. Questi interventi non solo miglioreranno la sicurezza stradale, ma contribuiranno anche a un flusso più regolare e meno congestionato, con evidenti vantaggi sia per il traffico urbano che per quello commerciale. Le nuove rotatorie, progettate in collaborazione con Provincia ed Anas, si inseriscono all’interno del piano di ampliamento dell’autostrada, parte di una strategia di lungo periodo che mira a potenziare l’infrastruttura viaria dell’intero territorio.

La Sindaca Anna Petta ha espresso grande soddisfazione per l’inizio dei lavori, evidenziando l’importanza di questi interventi per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini: “Questo intervento è una risposta concreta a una delle principali esigenze del nostro territorio e in risposta ai cittadini. Finalmente mettiamo in sicurezza una delle arterie più importanti per la viabilità del nostro Comune, migliorando la sicurezza per i cittadini e la circolazione dei mezzi pesanti. Questo progetto non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma rappresenta un investimento per il futuro, con l’obiettivo di rendere Baronissi una città più sicura, efficiente e accogliente per chi ci vive e per chi lavora in questo territorio. Un’ampia pianificazione per garantire maggiore sostenibilità e un’alta qualità della vita per la nostra comunità”.

Il progetto, che rientra in una più ampia strategia di riqualificazione e sviluppo infrastrutturale, avrà effetti positivi sia a breve che a lungo termine. Il Vicesindaco Luca Galdi ha aggiunto: “Si tratta di un progetto che porterà benefici concreti e tangibili per tutta la comunità. Il miglioramento della viabilità, in particolare l’allargamento di via C.A.Dalla Chiesa e la realizzazione delle nuove rotatorie, consentirà una circolazione più fluida e sicura, riducendo anche il rischio di incidenti. I lavori non solo miglioreranno l’efficienza del traffico, ma contribuiranno anche a una maggiore vivibilità delle aree residenziali e commerciali di Baronissi. Questo intervento è fondamentale per il futuro del nostro territorio, poiché migliora l’accessibilità e la sicurezza, due elementi cruciali per il continuo sviluppo e la crescita della nostra città”.

I lavori, che si prevede saranno completati entro dicembre 2025, rappresentano un obiettivo importante per il Comune di Baronissi, che punta a garantire una viabilità sicura ed efficiente, sia per i residenti che per i visitatori e gli operatori commerciali. Il progetto si inserisce in una serie di interventi che mirano a potenziare le infrastrutture locali, contribuendo così al benessere collettivo e allo sviluppo sostenibile della comunità.