E' tutto pronto per il terzo ed ultimo appuntamento

Napoli, è tutto pronto per il terzo ed ultimo appuntamento del “Ciclo di approfondimenti sull’intelligenza artificiale”, intitolato “Aspetti pratici dell’utilizzo dell’IA nello Studio Legale” e organizzato dall’Osservatorio e Progetto di studio “Blockchain, Intelligenza Artificiale e Nuove Tecnologie” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. L’iniziativa si terrà il prossimo martedì 11 febbraio 2025, a partire dalle ore 11 alle ore 12.30, presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli nella sala A. Metafora. Parteciperanno diversi ed autorevoli relatori, tra gli altri, gli avvocati e componenti dell’Osservatorio Aldo Palumbo, Kevin Pietropaoli e Davide Gagliotti.

I saluti istituzionali spetteranno all’Avvocato Carmine Foreste, Presidente COA Napoli, e all’avvocato Antonio Valentino, Segretario COA Napoli. A moderare l’evento sarà l’Avvocato, componente dell’Osservatorio organizzatore, Annalisa Nuzzi, mentre a introdurre l’iniziativa sarà Gabriele Di Rienzo, Avvocato e Coordinatore dell’Osservatorio e Progetto di studio “Blockchain, Intelligenza Artificiale e Nuove Tecnologie”.

Il convegno è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e darà diritto a 3 crediti formativi per chi è iscritto al COA. “Il rapporto tra mondo giuridico e intelligenza artificiale è una questione sempre più attuale, in continua evoluzione, e sempre più presente nell’ambito di ogni professione e della vita quotidiana, con diversi e complessi risvolti pratici. Per questa ragione, anche i cittadini sono invitati a partecipare”, concludono gli organizzatori.