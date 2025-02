Eletti il congresso regionale in rappresentanza di quarantamila associati

Michele Ippolito è il nuovo presidente dell’Unione Sportiva Acli Campania. Lo ha eletto all’unanimità dei presenti il congresso regionale, che si è svolto ad Avellino, in rappresentanza dei quarantamila iscritti all’associazione.

Ippolito, 45 anni, è un dirigente pubblico esperto in politiche sociali e di welfare. Giornalista, saggista, già componente della task force regionale per l’emergenza Covid-19 e del tavolo di lavoro per la riscrittura delle norme regionali in materia di welfare, nella Acli ha ricoperto, tra i tanti, i ruoli di consigliere nazionale e di presidente dell’assemblea nazionale dei giovani, oltre che vicepresidente vicario regionale della Us Acli.

“Questa elezione mi onora – ha affermato Ippolito – L’Unione Sportiva Acli è un’associazione gloriosa e dalla storia importante, uno dei perni dello sport sociale nel nostro Paese. Questa tradizione e questa reputazione vanno salvaguardate e promosse. Per fare questo, c’è bisogno di un livello regionale forte, competente, capace di creare legami tra le realtà provinciali e quelle di base, ma anche di confermarsi come interlocutore serio e credibile per soggetti istituzionali, politici, associativi. Questo perché ritengo che il diritto allo sport sia un vero e proprio diritto di cittadinanza, che come tale va preservato e sviluppato. Un lavoro che, da soli, non possiamo portare avanti.”

Per Ippolito “lo sport è oggi elemento di socialità, di benessere, di prevenzione sanitaria, ma anche volano per l’economia attraverso il turismo sportivo e le attività all’aria aperta, in una Regione dalle grandi bellezze naturali come la Campania, in tutto e per tutto una grande palestra a cielo aperto. Tanto ancora c’è da fare sui nostri territori per allargare la cultura dello sport tra i cittadini, dai bambini agli anziani.”

Nei prossimi giorni il presidente convocherà il consiglio regionale dell’associazione, chiamato ad eleggere la nuova presidenza.

Il Congresso, come da regolamento, ha inoltre eletto un Consigliere nazionale, e per la Campania il prescelto è stato Giampaolo Londra, Presidente provinciale del Comitato di Avellino.

Il Comitato irpino ha inoltre eletto otto nuovi consiglieri regionali: lo stesso Londra ed ancora Stefania Bonaventura, Fortunato Fattorello, Maria Mariani, Franco Nunziante, Giuseppe Petrone, Gianluca Della Notte ed Emilia Falciano.