L’interrogazione del consigliere regionale: “In comuni come Acerno si è interrotta l’assistenza sanitaria di base”

“La provincia di Salerno soffre di una grave carenza di medici di medicina generale. A settembre scorso si contavano 60 posti vacanti su 94 disponibili, con una situazione ancora più critica per la continuità assistenziale, con l’accettazione di 9 incarichi su 213 posti disponibili. Questa emergenza colpisce in particolar modo comuni delle aree interne come Acerno, dove la difficoltà di attrarre professionisti nella zona, aggravata dalla condizione di disagio e dall’isolamento territoriale, rischia di compromettere seriamente l’accesso alle cure primarie e l’efficienza del servizio sanitario locale. A dicembre scorso i medici di medicina generale di Acerno hanno lasciato il servizio, determinando l’interruzione nell’assistenza sanitaria di base e costringendo i cittadini a spostarsi in altri comuni, come Pontecagnano, per ricevere le cure”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano, che questa mattina ha depositato un’interrogazione sul tema alla giunta regionale.

“Acerno e altre realtà simili meritano interventi specifici per garantire il sistema sanitario locale, attraverso politiche di incentivazione, il miglioramento delle condizioni di lavoro dei medici e un potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale. La mancanza di pianificazione delle istituzioni non fa altro che accelerare la crisi demografica e compromettere il diritto alla salute in queste aree. Questo non possiamo accettarlo”.