Un emendamento minaccia i risparmiatori

Novità in vista per i risparmiatori italiani e potrebbero essere negative. Questa settimana la Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato voterà la Legge di Delegazione Europea 2024. Al suo interno, e questo è il motivo dell’intervento dell’associazione Codici, c’è la delega al Governo per il recepimento della Direttiva in materia di credito ai consumatori, che ripropone il discusso e criticato emendamento presentato da alcuni senatori leghisti sulla limitazione dei rimborsi in tema di cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

“Periodicamente si torna a parlare del caso Lexitor – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed il problema è che spesso il motivo è dovuto alle possibili conseguenze negative per i risparmiatori. Nonostante una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed un pronunciamento della Corte Costituzionale italiana che hanno stabilito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i consumatori hanno diritto ad una riduzione dei costi totali del credito, è stato presentato un emendamento che provocherebbe la riduzione della quota di costi da restituire. Non solo. L’emendamento prevederebbe anche una disciplina transitoria che permetterebbe di salvare chi non ha applicato quanto stabilito da giudici e consulta. Tutto questo è grave e inaccettabile. I risparmiatori subirebbero un danno importante, intollerabile alla luce, lo ripetiamo, dei pronunciamenti di Corte di Giustizia Ue e Corte Costituzionale italiana. I rimborsi devono essere garantiti, non ostacolati. Lanciamo un appello ai partiti affinché intervengano su questo emendamento: bisogna tutelare i risparmiatori, non le banche e le finanziarie”.

L’associazione Codici ha avviato una campagna di assistenza rivolta ai risparmiatori al fine di verificare il corretto conteggio dei rimborsi dopo l’estinzione anticipata del finanziamento. Per informazioni e supporto è possibile telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.sportello@codici.org.