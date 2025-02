Incontro con la storia e teologa Adriana Valerio

Mercoledì 12 febbraio alle 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Agnello si terrà la presentazione del Calendario Solidale 2025 “Dalla Campania… Donne in Cammino…”, frutto del progetto di Educazione Civica “Le Radici del Futuro” del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta, in collaborazione con l’associazione di volontariato “Il Pellicano”, iniziativa sostenuta dal patrocinio comunale e dalla “Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili” del Comune di Sant’Agnello.

Sarà presente la storica e teologa Adriana Valerio, già docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese all’Università Federico II di Napoli, cofondatrice e due volte presidente dell’Associazione Femminile Europea per la Ricerca Teologica e della Fondazione Valerio per la storia delle donne, cofondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane. È stata anche consigliera per il settore Cultura presso la Consulta Regionale Femminile della Regione Campania. Attualmente Delegata arcivescovile di Napoli per il settore laicato, con innumerevoli pubblicazioni e partecipazioni a conferenze, la sua missione è cancellare i pregiudizi radicati, riconoscendo il ruolo femminile nella Bibbia, nella storia culturale e religiosa, per una visione più completa e inclusiva, al di là di ogni discriminazione.

All’incontro interverranno il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, la Vice Sindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità Maria Russo e la Presidente della “Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili” Marialuisa Menna. Modererà la professoressa Carmela Sicignano, responsabile del progetto di Educazione Civica “Le Radici del Futuro” del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta, diretto dalla dirigente scolastica Immacolata Arpino. «Il calendario solidale di quest’anno – spiega la docente, che all’incontro sarà affiancata dagli alunni che hanno lavorato con lei al progetto – ha l’intento di far conoscere la storia di donne di grande valore, campane o che hanno legato la loro vita alla Campania, lasciando tracce di cultura, scienza e arte. Il lavoro vuole coniugare la cultura con la solidarietà e tendere una mano a chi vive un disagio oncologico ed è in difficoltà economica o in condizioni difficili di vita e vuole accompagnare i nostri ragazzi nella loro crescita verso “l’altro”, bisognoso d’aiuto». I proventi del Calendario Solidale 2025 verranno infatti devoluti in beneficenza.