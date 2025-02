Il Colonnello Filomeni ad Avellino sabato 8 febbraio

Il colonnello sarà in città per presentare i suoi due libri a Villa Amendola

“Morire per la Nato?” “Baghdad ribellione di un generale”: Fabio Filomeni farà tappa ad Avellino per presentare i suoi due volumi. L’appuntamento è per l’8 febbraio 2025 alle 17.30 a Villa Amendola in via Dei due principati. L’appuntamento vede l’organizzazione dell’Associazione Metapolitica Primavera Meridionale di cui Sabino Morano è fondatore e presidente. Modererà l’incontro Massimo Bimonte vice presidente PM, a seguire i relatori: il professore Sergio Barile, Sabino Morano e Eugenio Musto. La conclusione dell’evento è affidata alle parole dell’autore nonché fondatore e presidente del comitato ” Il Mondo al Contrario”, Croce di bronzo al merito dell’esercito italiano, colonnello Fabio Filomeni.