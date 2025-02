Riguarda l'indagine in corso nei suoi confronti nell’ambito del regolamento sui servizi digitali

Oggi la Commissione ha inviato a Shein una richiesta di informazioni nell’ambito dei poteri conferiti dal regolamento sui servizi digitali.

La Commissione chiede a Shein di fornire documenti interni e informazioni più dettagliate sui rischi connessi alla presenza di contenuti e merci illegali sul suo mercato, sulla trasparenza dei suoi sistemi di raccomandazione e sull’accesso ai dati da parte dei ricercatori qualificati.

La Commissione chiede inoltre a Shein di fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per attenuare i rischi relativi alla protezione dei consumatori, alla salute pubblica e al benessere degli utenti, oltre a informazioni dettagliate sulla protezione dei dati personali degli utenti.

Shein deve fornire le informazioni necessarie entro il 27 febbraio 2025. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione determinerà le prossime tappe, che potrebbero includere l’avvio formale di un procedimento a norma dell’articolo 66 del regolamento sui servizi digitali.

La richiesta di informazioni riguarda l’indagine in corso nei confronti di Shein nell’ambito del regolamento sui servizi digitali. Essa lascia impregiudicata l’indagine in corso da parte della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, coordinata dalla Commissione, in merito al rispetto da parte di Shein degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, che è complementare all’indagine della Commissione nell’ambito del regolamento sui servizi digitali.

Il 28 giugno 2024 la Commissione ha già inviato a Shein una richiesta di informazioni sulle misure prese per conformarsi agli obblighi del regolamento sui servizi digitali relativi al cosiddetto “meccanismo di notifica e azione” per segnalare i prodotti illegali, ai “percorsi oscuri” sulle sue interfacce online, alla protezione dei minori, alla trasparenza dei sistemi di raccomandazione, alla tracciabilità degli operatori commerciali e alla conformità dal momento della progettazione.

La Commissione ha pubblicato ieri una comunicazione su un pacchetto completo di strumenti dell’UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile, che mira ad affrontare le sfide derivanti dalle importazioni di basso valore da operatori commerciali di paesi terzi in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, anche concentrando i provvedimenti di esecuzione del regolamento sui servizi digitali sulle pratiche di commercio elettronico.