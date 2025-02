Individuati e catturati 7 cani randagi dal personale veterinario dell'ASL di Avellino

Intervento del Servizio Veterinario per contrastare il randagismo nel comune di Ariano Irpino. Nella mattinata di oggi 6 febbraio il personale veterinario dell’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con la ditta incaricata della cattura di cani vaganti, è intervenuto presso l’area del Cimitero comunale di Ariano Irpino, a seguito della segnalazione della presenza di un folto gruppo di randagi che creavano non poco timore nella popolazione che frequentava il luogo.

In particolare i tecnici accalappiatori hanno individuato e catturato sette cani randagi, di taglia medio grande, che saranno sterilizzati, forniti di microchip e condotti presso il Canile di prima accoglienza, convenzionato con il Comune di Ariano Irpino, per poi essere destinati all’adozione.