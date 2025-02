"Europa si fermi altrimenti sarà una catastrofe"

“Oggi siamo qui in piazza a Bruxelles, insieme a migliaia di lavoratori europei, per dire all’Europa di fermarsi, non si può continuare così. La Commissione deve mettere in campo interventi urgenti e concreti per gestire gli effetti della transizione ecologica perché, se si continuerà come accade da anni, avremo conseguenze devastanti, con intere filiere industriali cancellate e decine di migliaia di posti di lavoro persi. La transizione ecologica deve essere gestita e non può rappresentare la fine della manifattura, la messa in discussione di diritti, occupazione e dignità di milioni di lavoratori. Le istituzioni europee lo devono capire e fermarsi finché si è in tempo. Se non lo capiranno, glielo faremo capire noi in ogni modo e con ogni mezzo” . Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, a margine della manifestazione internazionale a Bruxelles organizzata dal sindacato industriale europeo IndustriAll Europe.