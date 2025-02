Gli ITS di Avellino aprono alla nuova offerta formativa “4+2”

Il dirigente scolastico di Avellino Pietro Caterini: “E’ una grande opportunità’ per i giovani di restare e lavorare nel proprio territorio”

Nuove opportunità dal mondo del lavoro per le future generazioni con la proposta formativa e innovativa con il modello scolastico “4+2” destinato a rispondere alla domanda di occupazione che arriva dall’ultima riforma dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Attesi nell’incontro di domani (giovedì 6) gli interventi di chiarimento sui punti che saranno affrontati dai relatori della tavola rotonda sull’offerta formativa “Filiera Formativa Tecnologico Professionale 4+2 (Legge N.121/2024)” per il conseguimento della qualifica professionale di “Tecnico Gestionale dell’Automazione nell’Agroalimentare” (lstituto Tecnico Agrario Avellino) di Tecnico Esperto nel Rilievo e nell’efficientamento energetico (Istituto Tecnico per Geometri Avellino) e di “Tecnico per l’Automazione Integrata in Ottica Industriale” (Istituto Professionale Amatucci Avellino). Nell’incontro che si terrà domani alle ore 9.30 presso l’Aula Magna di via Tuoro Cappuccini, 44 ad Avellino ci saranno gli interventi del dirigente scolastico Pietro Caterini degli Istituti di Istruzione Superiore “De Sanctis – D’Agostino – Amatucci” di Avellino, di Mario Braga, Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari, di Carmine Tirri, Direttore tecnico ITS Academy “A.Bruno”, di Pasquale Penza, Direttore tecnico ITS Academy “Ermete”, di Pasquale Penza, Direttore Tecnico ITS Academy “Ermete” e di Berardino Lattarulo, Presidente Nazionale GSPA ENPAIA.

L’iter scolastico mette in dialogo i giovani al mondo del lavoro attraverso l’opportunità di poter accedere a corsi pratici e richiesti dalle aziende locali, grazie al progetto innovativo che arriva dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e consente agli studenti di ottenere il diploma in quattro anni. La proposta offre la possibilità di poter proseguire gli studi all’università, iscriversi a un ITS (Istituto Tecnico Superiore) con una frequenza di 1.800 ore di formazione in aula e tra le 800 e 1.000 ore in azienda, acquisendo competenze mirate per inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro (iscrizione aperte fino al 10 febbraio 2025).

“La riforma scolastica è una modello formativo rappresenti una risposta concreta alle esigenze del mondo del lavoro, offrendo ai giovani una preparazione pratica e altamente qualificata - dichiara il dirigente scolastico Pietro Caterini e continua - È una grande opportunità’ per i giovani di restare e lavorare nel proprio territorio. Ci sono molte aziende in Irpinia che cercano giovani specializzati nella digitalizzazione e che con un diploma di 4 anni e con 2 anni di ITS si possono offrire loro le competenze adeguate al lavoro a soli 20 o 21 anni. I corsi quadriennali consentono agli studenti di avere un contatto diretto con le realtà aziendali già durante il percorso formativo”.