Baronissi – “Nuova piazza nella frazione di Orignano”

Il Sindaco Anna Petta: "Qualità della vita per i cittadini e opere strategiche"

Sono partiti i lavori per il restyling di Piazza Casal Petrone nella frazione di Orignano. L’intervento di riqualificazione del patrimonio urbano e architettonico prevede la demolizione della fontana ormai in disuso e l’apertura della piazza verso l’esterno su via Bellini, con l’abbattimento degli attuali muretti di contenimento che chiudono lo spazio alla vista. Sarà creato, inoltre, un angolo confortevole con aiuole, panchine e arredi urbani. Anche la pavimentazione subirà delle trasformazioni, con l’eliminazione degli attuali avvallamenti, per una mobilità diffusa e libera da qualsiasi ostacolo alla deambulazione.

«Una nuova piazza priva di barriere e totalmente accessibile. Sarà un nuovo punto di aggregazione, dedicato ai giovani, alle famiglie e anche agli anziani, che più volte hanno sottolineato la necessità di luoghi accoglienti dove potersi incontrare. Procede la nostra fitta agenda di sviluppo e rigenerazione urbana in ottica sostenibile e moderna. Il Comune di Baronissi ha investito 70.000 mila euro per il restyling della piazza. Sarà uno spazio fruibile per la comunità, bello e in totale sicurezza. Siamo orgogliosi delle progettualità messe in campo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Baronissi». A dirlo è il Sindaco di Baronissi, Anna Petta, in visita questa mattina al cantiere.

Proprio da Orignano, lo scorso luglio, era partito il tour del primo cittadino, a poco giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione, per una visita dettagliata alle frazioni affiancata dai funzionari degli Uffici Lavori pubblici e Patrimonio, per verificare sul campo le priorità e pianificare un articolato piano di manutenzione straordinaria.

La piazza di Casal Petrone si inserisce in un’ampia progettualità di lavori pubblici che interesserà a breve anche Saragnano e Caprecano, per poi proseguire attraverso tutte le frazioni di Baronissi

«Come promesso in campagna elettorale, le frazioni avranno un ruolo centrale nella nostra visione di governo della Città, con l’inclusione delle aree più periferie nella vita cittadina. Vogliamo frazioni felici, in grado di integrarsi in un tessuto sociale sempre più vivibile, circondati dalla bellezza e con servizi efficienti. Parte integrante di una città unica, in grado di offrire ai suoi abitanti una qualità della vita decorosa», insiste il Sindaco Petta.

«L’Amministrazione sta esaminando da vicino tutti i progetti cruciali per la nostra comunità. A Orignano sorgerà anche il nuovo asilo nido – aggiunge l’Assessore al Patrimonio, Luca Galdi -L’attenzione per la manutenzione è scrupolosa, con ogni angolo esaminato per garantire la massima qualità degli interventi e tempi di realizzazione sostenibili. Si tratta, in molti casi, di opere strategiche per una Baronissi a misura del cittadino: migliore qualità della vita per la nostra comunità, con servizi all’avanguardia, ma soprattutto una città sempre più attrattiva e accessibile».