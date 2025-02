Un inno alla leadership gentile, in ricordo di Daniela De Maria

Un omaggio a chi ha saputo fare della gentilezza l’arma vincente nel lavoro come nella vita personale: in ricordo di Daniela De Maria, titolare di Tenuta La Fortezza – Eventi e Ricevimenti, venuta a mancare lo scorso 15 luglio, giovedì 6 febbraio, la presentazione del libro “Non solo profitto: quando il marketing incontra l’etica”, di Giovanna Fusco.

All’interno della sala Bottaia, lì dove tutto è nato, ci sarà un incontro su come il marketing, spesso visto in maniera negativa in quanto mero strumento di vendita e guadagno, possa e debba dotarsi di un’etica forte fondata su pochi ma ineludibili principi. Elemento centrale del manuale è proprio l’Etica, di cui Daniela De Maria è stata esempio e portavoce, dimostrando come si possano raggiungere ruoli apicali conservando mitezza e bontà e, dunque, autorevolezza, da non confondere con l’autoritarismo.

Fondamentale è infatti rispettare gli individui dell’azienda affinché si sentano non numeri ma protagonisti del suo successo. Se si entra nell’ottica che ogni essere umano è portatore di diritti che devono essere riconosciuti si crea benessere per tutti. Questo uno dei tanti insegnamenti che De Maria ha saputo lasciare ai suoi collaboratori e a chi le ha voluto bene.

L’obiettivo del manuale di Giovanna Fusco è far comprendere quanto il marketing sia oggi certamente imprescindibile per chiunque, ma anche come possa mettersi al servizio delle imprese in maniera eticamente sostenibile. Correttezza, trasparenza e autenticità sono le fondamenta di questa disciplina, ove ragione e sentimento non entrano in conflitto ma coesistono, in cui l’ascolto è prioritario e il guadagno non si pone, benché connaturato ad ogni attività, in alternativa a comportamenti moralmente definiti. Il marketing etico è il futuro, ma un futuro che si costruisce partendo dal presente e dai principi e dalle nozioni del passato. Alle aziende spetta il compito di raggiungere il pubblico di riferimento evitando disinformazione, inganno e strategie manipolative, in maniera oggettiva e chiara, con rispetto e coerenza.

Giovanna Fusco, giornalista con una formazione nel marketing e nella comunicazione e oggi direttrice della Tenuta, dialogherà con Antonio Frascadore, giornalista e direttore artistico del celebre BCT di Benevento che introdurrà e saluterà Diletta Acanfora, conduttrice televisiva, attrice e giornalista con cui ci sarà un dibattito al femminile. Alle ore 18:00 gli ospiti potranno accedere liberamente per trascorrere del tempo in un ambiente caldo e accogliente ove parlare di marketing, comunicazione e non solo.

A seguire una degustazione e un momento di convivialità per concludere al meglio la serata.