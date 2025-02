La classifica di partenza è data dai punti che ogni squadra ha totalizzato con le altre sei avversarie del proprio girone

Terminata la regular season del campionato di serie B Interregionale, ora è tempo di Play In. La Scandone Avellino di coach Sanfilippo conosce le sue prossime avversarie della conference Sud, Division H, che si uniranno alle pretendenti del girone vinto dagli irpini. Ai nastri di partenza di questa seconda fase ci saranno: la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Svincolati Milazzo, Siaz Piazza Armerina, Angri Pallacanestro, Basket School Messina e Virtus Matera che ha staccato l’ultimo pass utile sconfiggendo, nell’ultimo turno, la capolista del girone Reggio Calabria. Nel girone dei biancoverdi, alle già qualificate Monopoli, Brindisi, Bari e Bisceglie, si è aggiunta Molfetta che ha avuto ragione, nell’ultimo match della stagione regolare, su Monopoli. In questa seconda fase dei Play In, la classifica di partenza è data dai punti che ogni squadra ha totalizzato con le altre sei avversarie del proprio girone nei rispettivi scontri diretti e, durante questa fase, affronterà le restanti sei compagini del girone opposto: si incroceranno pertanto il girone pugliese e quello calabro siciliano in sfide di andata e ritorno. Al termine delle gare, accederanno ai play off solo le prime otto classificate che inizieranno a disputare i quarti di finale per la promozione in B Nazionale. Gli accoppiamenti dei Play Off saranno i seguenti: 1^classificata vs 8^classificata; 2^classificata vs 7^classificata; 3^classificata vs 6^classificata; 4^classificata vs 5^classificata. Le gare dei play off promozione saranno al meglio delle tre partite e, la squadra meglio posizionata in classifica, avrà la possibilità di giocare l’eventuale e decisiva gara 3 in casa. L’inizio dei Play In è previsto per domenica 16 febbraio 2025, ultimo turno il 27 aprile 2025. L’inizio dei Play off, invece, è calendarizzato per domenica 4 maggio 2025; l’eventuale gare 3 della finalissima in programma l’8 giugno 2025.