Creare una nuova opportunità alle scuole alberghiere e decretare a marzo il nuovo vincitore

Grande emozione all’Istituto di Istruzione Superiore “Sacco” di Sant’Arsenio (SA) al vincitore della borsa di Studio ‘Intrecci – Paestum Wine Fest’ Domenico Soccodato in occasione della cerimonia di consegna del premio.

A dare il benvenuto nella prestigiosa scuola rappresentata dalle sorelle Cotarella, erano presenti Angelo Zarra, fondatore Paestum Wine Fest, Chiara Riccardi, direttrice operativa e responsabile coordinamento didattico “Intrecci – Accademia di Alta Formazione e Accoglienza” e Isabelle Le Balpe, responsabile alla sommellerie “Intrecci – Accademia di Alta Formazione e Accoglienza”.

Un traguardo importante che ha mosso grande commozione ed soddisfazione al vincitore, alla sua famiglia e a tutta la platea nel cerimoniale di benvenuto della scuola di specializzazione italiana di Castiglione in Teverina (VT) con Cantina Famiglia Pagano 1968 di Luogosano (AV) e con l’energico sostegno del Paestum Wine Fest.

A tal proposito, Angelo Zarra interviene: – “Paestum Wine Fest investe, da sempre, nelle giovani generazioni che rappresentano la vera risorsa di sviluppo del territorio nazionale, in Italia e all’estero. È stato un momento di forte commozione ed enorme orgoglio vedere negli occhi dei genitori che accompagnavano il figlio, Domenico Soccodato e primo borsista del premio “‘Intrecci – Paestum Wine Fest’, in occasione dell’ufficializzazione dell’ingresso alla scuola di alta formazione delle sorelle Cotarella. A tal proposito, posso sentirmi dire ad alta voce che, grazie all’intuizione di quel lontano 2010 che porta il nomePaestum Wine Fest Business e allo sforzo economico della Famiglia Pagano nella persona dell’ imprenditore vitivinicolo Giuseppe Pagano e all’intervento diAlessandro Rossi, al docente Michele Staveley Girardi Falcone, siamo riusciti a realizzare un sogno insperato per questi territori spesso etichettati come secondari. In bocca al lupo caro Domenico per questa nuova avventura: ad maiora semper”.

Anche quest’anno Paestum Wine Fest rinnova il suo impegno riaprendo il concorso negli istituti alberghieri di Salerno con la seconda edizione della Borsa di Studio ‘Intrecci – Paestum Wine Fest’ con la finalità di selezionare il miglior allievo che meglio interpreta e mette in mostra la miglior tecnica di esecuzione nelle prove di mise en place, servizio vino e preparazione cocktail alla presenza della giuria rappresentata da Angelo Zarra, ideatore Paestum Wine Fest, Alessandro Rossi, Direttore Paestum Wine Fest, Mimì Minella, Provveditore agli Studi di Salerno, Marta Cotarella, direttrice e fondatrice di progetto Intrecci Accademia di Alta Formazione e Accoglienza, e Chiara Riccardi, direttrice operativa e responsabile coordinamento didattico “Intrecci“ – Accademia di Alta Formazione e Accoglienza e ai docenti interni Fabio Pinto e Antonio Stratoti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ipsar “Piranesi” e incaricata alla valutazione delle abilità e delle prove tecniche dello studente che meglio si distinguerà su diversificati parametri di giudizio.

Il vincitore della seconda edizione del premio ‘Intrecci – Paestum Wine Fest’ sarà annunciato giovedì 13 marzo presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Ipsar “Piranesi” di Paestum (SA).

Paestum Wine Fest guarda avanti mantenendo saldo il suo legame con la cultura e l’istruzione specializzante affidandosi al percorso di istruzione lntrecci – Scuola di Alta Formazione e Accoglienza, e che ad oggi vanta la formazione di quasi duecento professionisti arruolati nei più prestigiosi ristoranti di tutto il mondo, in Italia, America, Napa Valley, Dubai, Australia, Santo Domingo, Tokyo, Hong Kong, Francia, Danimarca molti altri paesi e continenti offrendo una vera opportunità di crescita e di formazione per le future generazione.