La Fondazione “Asilo infantile e Laboratorio Femminile L. & G. Santangelo ETS” annuncia con orgoglio l’inaugurazione della sua nuova sede, che si terrà questo pomeriggio – lunedì 3 febbraio – a Mercogliano. L’evento rappresenta un momento significativo per la comunità locale e per tutti coloro che sostengono le attività della Fondazione, da anni impegnata nella promozione di iniziative culturali, sociali e di solidarietà. La Fondazione Santangelo include già tra i suoi servizi una Scuola dell’Infanzia con Micronido e Sezione Primavera, oltre a un oratorio centro giovanile e un centro polifunzionale per minori, tutti dedicati alla crescita e all’educazione dei bambini e dei giovani della comunità.