Il consigliere regionale: “Chiediamo la tutela dei livelli occupazionali”

“La situazione dei lavoratori Dema continua a destare forte preoccupazione. Il documento che sta circolando in merito al nuovo piano industriale è irricevibile e rappresenta un grave rischio per gli operai e l’economia locale. Oggi, al tavolo regionale presso l’Assessorato al Lavoro, abbiamo ribadito con fermezza che non accetteremo compromessi al ribasso. Il prossimo incontro al MIMIT del 6 febbraio sarà cruciale e la Regione dovrà garantire il rispetto di tre punti chiave. In primo luogo, la tutela dei livelli occupazionali, senza licenziamenti o tagli. In secondo luogo, la continuità produttiva, con investimenti reali e impegni concreti per il futuro dell’azienda. Infine, un piano industriale serio e strutturato, che non sia una mera operazione di facciata ma un vero progetto di sviluppo e crescita. Stiamo portando la questione all’attenzione del governo con i nostri parlamentari e continueremo a batterci per difendere i diritti dei lavoratori di Somma Vesuviana e Paolisi”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine del tavolo di oggi presso l’Assessorato al Lavoro.