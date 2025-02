Il Santuario di Montevergine è stato meta di migliaia di fedeli

Ieri due febbraio, tradizionale festa della Candelora, il Santuario di Montevergine è stato meta di migliaia di fedeli che hanno assistito prima alla benedizione delle Candele e poi alla santa messa officiata dall’Abate Riccardo Guariglia. Come consuetudine, tra tutte le componenti istituzionali, erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno vigilato sulla sicurezza dello svolgimento della festa. Solo in un caso sono dovuti intervenire in seguito ad un malore che ha visto interessata un’anziana donna, che è stata subito soccorsa e affidata ai sanitari presenti, e dopo poco la stessa si è ripresa senza conseguenze. Il Funzionario di Guardia presente sul posto ha coordinato gli otto Vigili del Fuoco del Comando di via Zigarelli finché il grosso dei presenti è defluito in maniera abbastanza tranquilla.