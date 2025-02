La situazione delle polizze lussemburghesi è complessa, ma non compromessa

Codici ha partecipato questa mattina all’incontro organizzato da Ivass con le associazioni dei consumatori per fare il punto sulla situazione del gruppo estero Fwu Life Insurance Lux Sa. Nei giorni scorsi l’Autorità di vigilanza lussemburghese ha decretato il fallimento del piano di salvataggio, presentando al Tribunale del Lussemburgo una domanda di scioglimento e messa in liquidazione coatta dell’impresa. Sviluppi che hanno destato grande preoccupazione tra i risparmiatori, circa 100mila quelli italiani, che temono di vedere andare in fumo i propri risparmi.

“Ci siamo subito attivati per fornire informazioni ai risparmiatori – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e ringraziamo Ivass per l’interlocuzione odierna, che ha permesso di ricostruire una situazione intricata. Dall’incontro è emerso che la polizza assicurativa con FWU Life è sottoposta alla legge lussemburghese e il Giudice ha decretato la liquidazione della società nominando un commissario liquidatore. Bisognerà vedere con il Commissario se l’importo rimborsabile sarà basato sul valore di riscatto o sui premi versati. Essendo una società in liquidazione, l’importo finale dipenderà dalle riserve tecniche dell’attivo disponibile, che sarà accertato dal liquidatore. Per quanto riguarda tempistiche e procedure, il liquidatore ha 6 mesi di tempo per stilare l’elenco dei creditori, che sarà comunicato a tutti i consumatori che risulteranno in polizza. Le procedure di liquidazione e accertamento del passivo dureranno 3 anni, come stabilito dal Giudice, e solo dopo questo triennio inizieranno i rimborsi, sulla base del piano dei creditori riconosciuti. È fondamentale prendere contatto con il commissario liquidatore per confermare il numero di polizza ed i premi versati, e domiciliarsi presso un indirizzo per le comunicazioni. Sebbene la situazione sia complessa, non è compromessa. È bene sottolineare che le Autorità del Lussemburgo hanno confermato l’applicazione del Triangolo di sicurezza assicurativa. Si tratta di un accordo tripartito firmato da tre soggetti: la compagnia assicurativa, la banca depositaria e il Commissariat aux Assurances, l’Autorità di controllo delle assicurazioni in Lussemburgo. Questo accordo garantisce che gli attivi mobiliari delle polizze vita siano depositati presso conti bancari differenti da quelli in cui si trovano gli altri attivi della società di assicurazione. C’è, quindi, una concreta possibilità di recuperare parte delle somme. Ci stiamo già organizzando per fornire tutti i servizi necessari per il recupero delle somme. Invitiamo i risparmiatori a diffidare di chi promette rimborsi del 100%, in quanto non realistici, a non aderire a proposte di intermediari non autorizzati, a non considerare la possibilità di effettuare una insinuazione al passivo autonomamente, oltre all’intervento sul commissario liquidatore”.

L’associazione Codici è a disposizione con i propri esperti e legali per fornire assistenza ai risparmiatori che hanno sottoscritto una polizza con la compagnia Fwu Life Lux. Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.