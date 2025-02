Il 24 febbraio 2025 di terrà un incontro tra gli enti pubblici per la stesura del protocollo d’intesa per la gestione delle acque potabili

Si terrà il prossimo 24 febbraio 2025 un incontro tra gli enti pubblici per la pianificazione dei controlli da parte dell’Alto Calore Servizi e dell’ASL Avellino, così come stabilito dal tavolo tecnico regionale del 7 gennaio 2025.

A promuovere l’iniziativa è il Dipartimento di Prevenzione e il SIAN dell’ASL Avellino. Al tavolo saranno presenti il Comune di Montoro, l’Alto Calore Servizi e l’Arpac.

L’incontro, che si terrà nella sede del Dipartimento di prevenzione a Grottaminarda, punta a definire un piano di azione coordinato per il monitoraggio e controllo dell’acqua dei rubinetti, così che la cittadinanza possa conoscere la qualità delle acque destinate al consumo umano.

È importante definire un piano di azione condiviso per il controllo e la gestione delle risorse idriche, il nostro è un lavoro costante e mirato ad azioni concrete per il benessere della collettività – commenta il primo cittadino Salvatore Carratù – questo è il primo passo per garantire la sicurezza delle acque, affinché siano salubri e pulite.

In attesa della stesura del piano continueranno i prelievi di acqua ed invio dei risultati al Comune ad opera del SIAN di Avellino e del gestore idrico-potabile Alto Calore S.P.A. Sul sito del comune dedicheremo un’area dedicata al tema della sicurezza idrica dove saranno riportati, periodicamente, il risultato dei prelievi nei diversi punti del Comune.

Come ente comunale ricordo ai cittadini che noi amministratori continueremo a monitorare la situazione, oltre ad essere presenti ai tavoli di coordinamento riportando le esigenze del territorio.

Altro appuntamento è per il 19 febbraio 2025, terza ed ultima seduta della conferenza di servizi decisoria per l’approvazione delle risultanze della caratterizzazione. Naturalmente saremo presenti, come siamo stati presenti in modo costruttivo alle sedute precedenti.

Nel tavolo del 18 novembre 2024 si è discusso delle osservazioni presentate dai diversi Enti che hanno portato alla “Proposta operativa per la predisposizione dell’area di rischio e di indagini ambientali propedeutici alla progettazione della successiva fase di bonifica della falda per l’Area Vasta Solofrana-Montorese”, anche in questo tavolo Montoro ha fornito il proprio contributo.

Montoro farà sempre la sua parte con attenzione e rigore insieme agli enti chiamati a occuparsi della risorsa acqua, rispettando ruoli e competenze.