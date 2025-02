I lavoratori precari hanno partecipato alla manifestazione che si è tenuta questa mattina a Piazza Plebiscito presentando gli obiettivi raggiunti in 3 anni di lavoro instancabile

Stamattina una rappresentanza dei lavoratori precari dell’Ufficio per il Processo di Avellino (funzionari addetti all’ufficio per il processo, tecnici di amministrazione e operatori data entry) hanno partecipato alla manifestazione che si è tenuta a Piazza Plebiscito rivendicando il diritto alla stabilizzazione del contrato in essere in scadenza al 30 giugno 2026.

I precari della giustizia hanno sottolineato gli obiettivi raggiunti in questi 3 anni di lavoro instancabile, certificati dai risultati ottenuti e pubblicati dal ministero della giustizia al 31.12.24 con l’abbattimento di tutto l’arretrato.

Solo la loro stabilizzazione totale potrà garantire una giustizia al passo con gli standard europei.

Una delegazione è stata ricevuta dal vice prefetto di Napoli che ha assicurato il massimo supporto delle istituzioni locali e ha incitato a continuare la lotta presso tutte le sedi e le forme previste.