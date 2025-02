Sabato 1 febbraio 2025, in piazzetta Biagio Agnes, gazebo di raccolta firme a sostegno di coloro che dedicano la loro vita alla sicurezza della comunità

Siamo lieti di annunciare un importante evento dedicato al supporto delle nostre Forze dell’Ordine. Sabato 1 febbraio 2025, a partire dalle ore 16.00, vi invitiamo a partecipare al gazebo che si terrà presso la piazzetta Biagio Agnes ad Avellino.

Negli ultimi tempi, le nostre Forze dell’Ordine sono state oggetto di continui attacchi. Questi uomini e donne coraggiosi affrontano quotidianamente situazioni pericolose, cercando di garantire la sicurezza di tutti noi. Tuttavia, spesso si trovano anche ad essere bersagliati da critiche e accuse ingiuste.

Noi siamo al loro fianco. Crediamo fermamente che la sicurezza dei cittadini debba essere una priorità assoluta. Per questo motivo, chiediamo a tutti voi di unirvi a noi nella diffusione della nostra raccolta firme a sostegno delle Forze dell’Ordine.

Raccogliamo le firme per sostenere le seguenti proposte:

- Inasprimento delle pene per reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale.

- Creazione del Reato di rivolta in carcere, per affrontare in modo più efficace le violenze all’interno delle strutture carcerarie.

- Maggiori strumenti di difesa per garantire la sicurezza degli agenti durante lo svolgimento del loro lavoro.

- Maggiore tutela legale per le nostre Forze dell’Ordine, affinché possano operare con la necessaria serenità e protezione giuridica.

Tutti assieme possiamo fare la differenza dimostrando concretamente sostegno a coloro che garantiscono la nostra sicurezza. Vi aspettiamo numerosi!