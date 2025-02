Bisaccia (Av) – Incendio di 2 capannoni in C.da Petrara

Indagini in corso per risalire alle cause dell’incendio

Questa mattina ,una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, a seguito di segnalazione da parte dei VVFF del locale distaccamento, è intervenuta in quella c.da Petrara a causa dell’incendio in corso di 2 capannoni con all’interno 400 rotoballe, 2 carrelloni ed una cisterna di acqua. Indagini in corso per risalire alle cause dell’incendio. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it