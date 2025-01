Rinnovo Rsa Iveco

UglM: ”Storica affermazione nel sito di Suzzara (Mantova)"

I metalmeccanici della Ugl, dopo diversi anni che non si presentava la propria lista, hanno ottenuto un importante risultato nelle elezioni per il rinnovo Rsa nel sito di Suzzara (Mantova) di Iveco, una delle principali aziende del settore veicoli commerciali. La UglM ha aumentato il proprio consenso rispetto all’ultima volta presentatasi, accresce i propri consensi e si conferma con uno storico risultato dell’organizzazione, grazie al 20% dei voti, eleggendo 4 delegati in : De Meo Matteo Sergio, Jasvir Singh Chouhan, Coda Francesco, Lorusso Francesco e risultando seconda organizzazione alla pari di Fim-Cisl e Fismic.

“Ci riteniamo soddisfatti dello storico risultato ottenuto – afferma De Meo Matteo Sergio, Segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici Mantova -. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno dato fiducia alla nostra lista, grazie a loro si è ottenuta un’affermazione importante che fa da aggregante al trend positivo di crescita della nostra federazione a livello nazionale. Un grazie inoltre ai lavoratori, alla nuova squadra eletta che sarà la forza necessaria per svolgere al meglio il compito di tutela dei lavoratori nella complessa fase di trasformazione che ci aspetta nel sito di Suzzara”.

Il Segretario Nazionale Antonio Spera e tutta la Segreteria nazionale si congratulano con la Segreteria UglM Mantova, con gli eletti De Meo, Jasvir, Coda e Lorusso, con tutti i candidati della lista, con gli attivisti e con gli iscritti che hanno contribuito a questo importante risultato, augurando a tutti buon lavoro. “La nostra formazione è stata capace di lavorare per l’interesse dei dipendenti Iveco di Suzzara ed il risultato delle urne, con uno storico 20% di consensi e 4 Rsa eletti, ne è la conferma che la UglM è sindacato di riferimento per i lavoratori con una crescita sostanziale che dimostra come il lavoro e la trasparenza, che sono valori e patrimonio della nostra organizzazione, sempre ripagano. Siamo soddisfatti, nonostante tutte le difficoltà, questo risultato ci invoglia ancora di più a rendere e a valorizzare l’intero movimento sindacale. La UglM – conclude Spera – vuole ringraziare tutti le lavoratrici e i lavoratori per la prova di fiducia che hanno voluto assegnare all’organizzazione, e alla commissione elettorale per un’eccellente e puntuale lavoro svolto. Ora possiamo davvero iniziare a essere protagonisti di questo rinnovamento e del futuro occupazionale e produttivo dell’azienda Mantovana”.