Il consigliere regionale: “Il governatore ha ascoltato il nostro appello”

“Siamo felici che il governatore abbia ascoltato la nostra richiesta e abbia deciso di convocare per lunedì mattina un tavolo presso l’assessorato alle Attività produttive per affrontare la questione Dema. Una decisione che arriva all’indomani della nostra lettera indirizzata a De Luca e all’assessore Marchiello in cui chiedevamo un’azione concreta per salvaguardare i 170 lavoratori di Somma Vesuviana e Paolisi che rischiano il posto di lavoro. È un primo passo necessario per affrontare una vertenza che non può essere in alcun modo sottovalutata”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.

“Bisogna far luce sul piano industriale proposto dal gruppo Adler e valutare l’esistenza di altre aziende interessate. Parallelamente De Luca chieda al MIMIT e al Ministero del Lavoro di vincolare qualsiasi acquisizione al mantenimento dei livelli occupazionali e alla continuità produttiva dei siti campani. La politica regionale faccia la sua parte a tutela degli operai e dell’intero sistema produttivo”.