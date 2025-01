Avvio di un dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica e annuncia un piano d'azione

O ggi la presidente von der Leyen ha convocato i principali leader dell’industria europea, le parti sociali e i portatori di interessi per l’avvio del dialogo strategico sul futuro dell’industria automobilistica europea. Tale dialogo segna l’inizio di un processo inclusivo e collaborativo volto a fronteggiare le sfide critiche che il settore si trova ad affrontare e a garantirne il costante successo in quanto importante motore dell’economia europea.

La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’industria automobilistica europea sta vivendo un momento cruciale e prendiamo atto delle sfide che si trova a dover affrontare. Ecco perché stiamo agendo rapidamente per fronteggiarle. La questione fondamentale cui dobbiamo rispondere insieme è questa: cosa ci manca ancora per sfruttare pienamente le potenzialità innovative delle nostre imprese e garantire la solidità e la sostenibilità del nostro settore automobilistico? Oggi lanciamo un dialogo che ci aiuterà a indirizzare i cambiamenti futuri. Dal dialogo emergerà un piano d’azione globale, che presenteremo il 5 marzo. Questo piano d’azione segnerà un percorso chiaro per garantire che la nostra industria possa prosperare in Europa e competere con successo sulla scena mondiale.“