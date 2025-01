Il Comune e l’Ordine in visita nell’antica Dogana

Il Comune di Avellino, insieme all’Ordine degli Architetti e in collaborazione con i responsabili tecnici e l’impresa “Mar. Sal. Restauri Srl”, ha organizzato per sabato prossimo, 1 febbraio, una visita al cantiere di restauro dell’Antica Dogana di Avellino, in Piazza Amendola.

L’appuntamento, denominato “Architetti in cantiere”, avrà il seguente programma.

Alle ore 10 è previsto il raduno dei partecipanti presso la Chiesa del Carmine (Piazza del Popolo, Avellino), con i saluti istituzionali del Sindaco di Avellino, Laura Nargi e del presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Avellino, Erminio Petecca, con un punto stampa in loco.

Alle ore 10:15, avrà luogo la presentazione del progetto di restauro della Dogana di Avellino a cura dell’architetto, Giovanni Multari, direttore artistico dell’intervento.

Alle ore 10:45, ci si sposterà all’interno del cantiere di Piazza Amendola, per una visita guidata curata dell’architetto, Italo Urciuolo.

Il tour, della durata massima di 30 minuti, si svolgerà in due turni distinti, con gruppi di 20 partecipanti ciascuno, per complessivi 40 architetti, che si alterneranno nell’accesso al cantiere con casco antinfortunistico e scarpe con suole in gomma.