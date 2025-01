L'azienda gestirà l’area beverage dell’hospitality ufficiale del Festival di Sanremo mettendo a disposizione il suo know-how

Perrella Network, partner ufficiale di Casa Sanremo, avrà il compito di curare l’area drink all’interno dello spazio esclusivo dedicato a professionisti della musica, dello spettacolo e della cultura.

Per quindici giorni, (1 – 15 febbraio 2025), la gestione del comparto beverage sarà affidata a un team selezionato all’interno della Perrella Academy, il progetto formativo dell’azienda guidata dai fratelli Perrella. Questa partnership conferma il ruolo di Perrella Network, punto di riferimento nel settore Ho.Re.Ca., nell’eccellenza della formazione e della qualità nel settore dell’ospitalità.

“La nostra scelta di collaborare con Casa Sanremo, cuore pulsante del Festival da 18 anni, rispecchia la nostra visione aziendale di creare sinergie e valorizzare le eccellenze italiane. Essere parte di un evento di questa importanza ci permette di rafforzare la nostra rete e offrire esperienze uniche ai nostri partner”, afferma Giuseppe Perrella, Direttore Commerciale di Perrella Network.

Casa Sanremo, giunta alla sua 18° edizione, è riconosciuta come un punto di incontro per la creatività e il confronto dedicato alla kermesse canora condotta e diretta da Carlo Conti. Perrella Network metterà a disposizione il suo know-how, accompagnando ospiti e collaboratori in un ambiente esclusivo, dove il beverage sarà protagonista di momenti di networking e condivisione.

“All’interno del nostro salotto ospiteremo non solo le personalità di Casa Sanremo, ma anche i nostri partner, che credono nel nostro progetto e ci supportano nelle nostre iniziative commerciali – prosegue Giuseppe Perrella -. Investiamo costantemente in eccellenza e innovazione e con la Perrella Academy stiamo formando nuovi professionisti, offrendo loro opportunità di crescita e contribuendo a eventi di rilevanza nazionale”.

Grazie a un modello aziendale basato su distribuzione, consulenza, formazione e marketing, Perrella Network si è affermata come realtà di riferimento nel settore. La strategia aziendale, guidata dai fratelli Perrella, garantisce una gestione trasparente e dinamica, capace di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

La presenza di Perrella Network a Casa Sanremo non è solo una testimonianza d’eccellenza, ma rappresenta un esempio concreto di come un’azienda possa distinguersi attraverso la qualità, la professionalità e la capacità di costruire connessioni strategiche. Perrella Network invita tutti a scoprire il suo impegno per la qualità, celebrando insieme il valore della musica italiana e delle collaborazioni di successo.