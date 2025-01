“Donne, quante cose abbiamo in comune" su psiche, postura e longevità

Venerdì 31 gennaio 2025 si terrà il secondo incontro della rassegna “Donne, quante cose abbiamo in Comune”, iniziativa dedicata al benessere femminile, patrocinata dal Comune di Sant’Agnello, promossa dalla Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili e organizzata dall’associazione culturale Share.

Dopo il focus sui cambiamenti ormonali e le fasi del ciclo femminile, che ha visto le partecipanti confrontarsi con le esperte e con le altre donne in un clima intimo e professionale, si parlerà di psiche, postura e longevità. Conducono l’incontro le fisioterapiste e curatrici della rassegna, Cristiana Izzo e Lorena Pastena. Nella prima parte teorica inoltre interverrà come ospite la psicoterapeuta Margherita Di Maio, specializzata in bioenergetica. «La postura è l’espressione della nostra storia – spiegano le organizzatrici – durante questo incontro esploreremo come le emozioni e i pensieri possono condizionare l’aspetto posturale e viceversa, e come, agendo sui meccanismi posturali, possiamo influenzare il modo in cui funzioniamo sul piano emozionale e psichico. L’equilibrio di questa correlazione ha un peso determinante sulla longevità e sulla possibilità di innalzare, oltre che quantitativamente, soprattutto qualitativamente la nostra esperienza di vita». La parte pratica prevede esercizi posturali e tecniche di respirazione per favorire l’armonia e un breve momento di rilassamento guidato. A chiusura le partecipanti potranno condividere le proprie esperienze davanti a tisana e biscotti.

L’incontro si terrà venerdì 31 gennaio alle 17:00 presso il Centro Don Onorio Rocca (adiacente alla Chiesa dei Sette Dolori, a via Iommella Grande) e dura circa un’ora e mezza. La partecipazione è del tutto gratuita, ma è necessaria la prenotazione tramite questo link: https://forms.gle/BiWZoY4inD85sGwo9

I posti sono limitati per preservare l’intimità dell’esperienza. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti si accede automaticamente alla lista d’attesa (nel caso qualche iscritta dovesse rinunciare si procederà a contattare ulteriori nominativi per scorrimento in ordine cronologico; nel caso fosse necessario disdire la propria iscrizione è gradita quindi comunicazione scrivendo un messaggio whatsapp al numero 3482868915 per consentire ad altre di partecipare e alle curatrici della rassegna di organizzare al meglio l’accoglienza e la conduzione dell’incontro). È necessario portare con sé il proprio tappetino personale per gli esercizi e indossare abbigliamento comodo.

Gli incontri successivi saranno: venerdì 21 febbraio, su Alimentazione e circolazione, e venerdì 7 marzo su Sessualità e pavimento pelvico.