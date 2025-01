Le dichiarazioni del Presidente Regionale del M.I.D. Giovanni Esposito:” Il Consiglio Comunale torni a dialogare sui problemi reali della città e delle disabilità”

Il M.I.D., coordinato da Giovanni Esposito, alla luce di quanto accaduto anche ieri sera in Consiglio Comunale al Comune di Avellino prende le dovute distanze dalle esternazioni dei Consiglieri Comunali di minoranza in particolar modo dal consigliere Rino Genovese quando ha definisce impropriamente vice sindaco l’attuale prima cittadina Laura Nargi e dal consigliere comunale Antonio Gengaro rispetto al voto in città (“quello borghese”) e quello da lui definito di periferia, che ha fatto vincere l’attuale Sindaca alla quale esprimo la mia solidarietà.

“Ricordo a me stesso e a tutti i consiglieri che nel voto borghese e nel voto di periferia così come sono stati definiti vi è anche il voto dei cittadini con disabilità che nella nostra città vivono ancora con pensioni minime da fame, i quali invitano anche l’intero Consiglio Comunale di Avellino ad abbassare i toni e lavorare di più per una città più inclusiva e più accessibile.

Finora qualche miglioramento, in termini di inclusione e accessibilità, lo abbiamo registrato solo grazie a degli interventi in città fortemente voluti dal Sindaco Laura Nargi e dalla giunta tecnica con il loro impegno assunto e dopo il primo tavolo tecnico tra l’Amministrazione Nargi e il M.I.D., si continui a lavorare in questa direzione.

Per quanto di nostra competenza continueremo a dare ascolto e voce alle istanze e ai bisogni reali dei cittadini con disabilità della nostra città, continuando a essere portatori di interessi generali diffusi nella nostra politica sociale sul territorio e dei quali nessuno degli attuali riferimenti politici ad ogni rilievo se ne è voluto far carico, nonostante i nostri inviti” conclude il M.I.D.