Brand di eccellenza della città flegrea

Saranno gli Uffici del Sindaco di Quarto – nella sede del comune campano in via Enrico De Nicola – ad ospitare uno speciale evento istituzionale durante il quale l’avvocato Antonio Sabino, primo cittadino di Quarto (NA), consegnerà un riconoscimento speciale ad un brand di eccellenza della città flegrea.

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2025 (ALLE ORE 11.30) l’azienda “BAIANO” di Quarto verrà celebrata nel corso di una mattinata istituzionale in cui sarà riconosciuto il suo ruolo di azienda-simbolo del territorio, in occasione del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione.

La storia aziendale di Baiano ha avuto inizio esattamente sessanta anni fa, nel 1965, ed è sempre stata intimamente connessa all’area dei Campi Flegrei, la Terra del Mito, uno dei luoghi più iconici della Campania e d’Italia.

“È con grande entusiasmo che il nostro Comune premia il lavoro dell’azienda Baiano – commenta il Sindaco Antonio Sabino – anche alla luce del recente e prestigioso riconoscimento internazionale consegnato all’azienda da Confindustria. La città di Quarto e il Made in Campania hanno trionfato all’ultima edizione del Salone CERSAIE di Bologna, durante il quale il brand Baiano è stato premiato come migliore azienda italiana nel settore della distribuzione della ceramica”.

Da una piccola bottega artigiana di marmi nel cuore di Pozzuoli, la realtà aziendale si è progressivamente trasformata in un polo-simbolo della città di Quarto e, oggi, in una ideale agorà di creatività e professionalità: nel corso dell’evento istituzionale del 30 gennaio – destinato a giornalisti e invitati – il Sindaco consegnerà una targa speciale ai fratelli Franco e Antonio Baiano, che presenteranno – in assoluta anteprima – il logo ufficiale che è stato elaborato dalla Giadicom di Giacomo D’Ippolito per celebrare i primi 60 anni del brand e che accompagnerà le attività aziendali e culturali del 2025.

Negli ultimi anni, l’azienda ha avuto il grande privilegio di essere affiancata dal maestro Pietro Del Vaglio, uno dei più grandi designer italiani, definito “Poeta dell’Abitare” dalle più autorevoli testate del settore. Con il designer flegreo si è dato avvio ad un nuovo percorso identitario, che ha ‘aperto’ ulteriormente gli spazi della factory di Quarto all’incontro e al dialogo con il territorio.