L’interrogazione del consigliere regionale: “Bisogna salvaguardare i posti di lavoro e scongiurare la delocalizzazione”

“Questa mattina ho depositato un’interrogazione alla giunta regionale per chiedere interventi urgenti a tutela dei lavoratori Dema di Somma Vesuviana. La situazione è particolarmente critica e merita la massima attenzione da parte delle istituzioni. Da informazioni rese note dalle segreterie nazionali delle maggiori sigle sindacali di categoria (Fim, Fiom, Uilm) si teme, da parte della società subentrante, un piano di riorganizzazione che potrebbe determinare la chiusura del sito di Somma Vesuviana e la perdita di circa 170 posti di lavoro. La Regione ha il dovere di sostenere la continuità produttiva e tutelare l’occupazione nelle sue realtà industriali, specialmente in un settore strategico come quello aeronautico, con un impatto diretto sullo sviluppo economico e occupazionale della Campania. È necessario un impegno diretto della giunta per salvaguardare i posti di lavoro e promuovere politiche di sviluppo che possano garantire il futuro dell’azienda”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.

“Ho chiesto alla giunta se è a conoscenza, nel dettaglio, del piano di acquisizione e riorganizzazione prospettato dalla società subentrante e quali garanzie occupazionali siano state ottenute per i lavoratori. L’amministrazione regionale deve avviare al più presto un tavolo istituzionale con tutti i soggetti interessati per individuare soluzioni che garantiscano la sostenibilità del sito di Somma Vesuviana. La crisi che sta attraversando Dema è esemplificativa delle difficoltà di un settore industriale che, pur avendo potenziale, rischia di essere penalizzato dalla scarsità di investimenti pubblici e privati, da una gestione inefficiente e dalla incapacità di attrarre investitori. La Regione deve essere pronta a intervenire con decisione per proteggere i posti di lavoro e garantire la competitività dell’intero sistema produttivo campano”.