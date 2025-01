Laura Pusceddu porta la sua stand-up comedy a Mercogliano

Appuntamento mercoledì 29 gennaio con GRANDMA

Un viaggio tra relazioni affettive e salute mentale, raccontato con ironia e irriverenza. Mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 20, il Teatro 99 Posti di Mercogliano (AV) ospiterà GRANDMA, il terzo spettacolo di stand-up comedy di Laura Pusceddu. L’evento, offerto a ingresso gratuito grazie al Comune di Mercogliano in collaborazione con le Associazioni CAOS, PGR, AVIONICA, ARCI AVELLINO, I-KEN ASP ETS e Partenio Natura e Cultura, sarà un’occasione imperdibile per il pubblico di assistere dal vivo a uno degli spettacoli più originali della stand-up comedy italiana.

Ragazza trans, lesbica e sarda, classe 1992, Pusceddu ha un passato fatto di studi universitari abbandonati e sogni artistici inseguiti in mille direzioni. Dopo tentativi nel mondo del giornalismo, del cinema e della fotografia, nel 2021 decide di dedicarsi alla stand-up comedy, esordendo l’anno successivo con Gonadi e altre parti del mondo, spettacolo che ha girato l’Italia e di cui un estratto è stato trasmesso su Comedy Central. Da allora, ha aperto gli show di comici come Yoko Yamada, Laura Formenti e Luca Ravenna, calcando alcuni dei teatri più importanti del Paese. Nel 2023 è stata in tour con Miss Simpatia, mentre ora porta sul palco il suo nuovo lavoro, GRANDMA.

Di cosa parla GRANDMA?

La sua comicità cerca di toccare i temi cruciali della nostra società, a partire da esperienze personali e incongruenze, passando per la transizione di genere, i contrasti e le ipocrisie che viviamo in questa contemporaneità. GRANDMA è uno spettacolo intimo e coraggioso che affronta il rapporto tra relazioni affettive e salute mentale con la tagliente ironia che contraddistingue Pusceddu. Si parla di sesso, amore e dinamiche sentimentali, ponendo una domanda: è possibile avere una relazione sana e duratura quando si convive con problemi di salute mentale? Ma, soprattutto, si può ridere della salute mentale? Per Laura, la risposta è un deciso sì.

Ingresso gratuito. L’evento sarà aperto al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima del teatro.