A cura di Legambiente Avellino

In occasione della settimana della Candelora, verrà inaugurata oggi 27 gennaio alle ore 17:00 presso M.I.R.A. Museo radici aumentate di Mercogliano, la mostra fotografica “Intersezionale” di Laura Petretta e Elena Russo, realizzata con Legambiente Avellino l’Alveare.

“Il mio contributo alla mostra – Laura Petretta fotografa – è frutto di oltre dieci anni di lavoro durante le manifestazioni. Dieci anni di fronte a folle di giovani e meno giovani, non masse dormienti, ma forza attiva da ascoltare: la lotta come forma di vera aggregazione supera gli stereotipi che dipingono una generazione disinteressata. Dieci anni ad osservare generazioni combattere per battaglie ideologiche dai temi più diversi, in questo caso chi manifesta per i diritti Lgbtq+, chi per l’ambiente. Ma attraverso l’obiettivo della mia macchina fotografica, i temi di quelle battaglie si unificavano, facendo prevalere i volti pieni di rabbia, gioia, entusiasmo che ritrovo ad ogni manifestazione, volti di persone che combattono per la stessa cosa: il diritto a un futuro migliore. Questo è “Intersezionalità”: un’occasione per trovare ciò che ci accomuna quando lottiamo per il nostro futuro, lasciandoci alle spalle le differenze”.

Una mostra che intreccia le lotte per la giustizia climatica e quelle per i diritti Lgbtq+ con un riferimento alla Candelora, passando per l’accoglienza, la lotta alla mafia e l’antispecismo.

“Il mio lavoro come giornalista è nato e cresciuto tra le strade irpine – Elena Russo giornalista e volontaria Legambiente Avellino – questa mostra si fonda sui valori dell’eco-transfemminismo che vede in una società sempre più violenta, patriarcale e capitalista, ogni lotta collegata. Negli anni ho seguito le manifestazioni contro la mafia, per l’accoglienza dei migranti, la pace, la giustizia climatica, i diritti di genere e lgbtq+ e ho provato a raccontarle alla città attraverso dei reportage. Laura fa lo stesso con le sue foto, capaci di trasmettere tutta la forza dirompente che si sprigiona in una piazza, per questo è venuto naturale coinvolgerla in questo progetto. Speriamo che possa amplificare le voci di chi spesso quella voce la sopprime e per paura, non scende nemmeno in piazza e invitare ad una riflessione che possa accompagnarci in questo percorso di luce e inclusione verso la Candelora”.

La mostra potrà essere visitata dal 27 al 30 gennaio dalle 17:00 alle 19:00, al museo M.I.R.A. in via Antonio De Curtis, Mercogliano.