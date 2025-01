Partenza con cinque regioni del Mezzogiorno

Sarà presentata a Napoli martedì 28 gennaio 2025 la nuova piattaforma digitale, gratuita e di facile utilizzo, a disposizione dei piccoli Comuni di cinque regioni del Mezzogiorno per predisporre la Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).

Realizzato dall’Anac con il finanziamento del Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità” 2021-2027, il nuovo applicativo informatico sarà disponibile dal 28 gennaio nella sezione Servizi del portale Anac.

L’evento di lancio è in programma dalle ore 15, presso l’Auditorium de ‘la Porta del Parco’ di Bagnoli (Via Diocleziano, 341), alla presenza del Presidente dell’Autorità, Giuseppe Busia, e del Consigliere di Anac Consuelo del Balzo, del Sindaco di Napoli e Presidente nazionale di Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), Gaetano Manfredi, del Sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, del Capo di gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Pio Giovanni Marrone, della Professoressa Angela Procaccini e dell’autore di “Mafiosamente” Raffaele Russo.

Il progetto si rivolge in particolare ai Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti e fino a 50 dipendenti di Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria, supportandoli nella definizione e attuazione della loro strategia di prevenzione, secondo il principio per il quale una pianificazione completa e corretta riduce i rischi e aumenta la fiducia dei cittadini nel prudente utilizzo delle risorse, creando valore pubblico.

La realizzazione di questo applicativo informatico – che permette una compilazione guidata e standardizzata dei documenti di programmazione, garantendone idoneità e adeguatezza – si inserisce nell’ambito del Protocollo d’intesa per il supporto alla redazione dei piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, siglato da Anac con Ministero dell’Interno, Ministro per la Pubblica Amministrazione ed Anci.