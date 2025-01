Incontri in parrocchia con i Carabinieri

Le attività promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, per la sicurezza dei cittadini, proseguono con la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare una delle fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso iniziative mirate e di grande impatto sociale.

Tra i recenti incontri mirati al contrasto del fenomeno delle truffe, spiccano quelli tenuti, nella giornata domenicale, dai Carabinieri delle Compagnie di Avellino e Ariano Irpino rispettivamente svolte nelle comunità parrocchiali di Atripalda e Ariano Irpino.

In ogni occasione, i rispettivi Comandanti hanno offerto consigli pratici per prevenire le truffe, un fenomeno odioso che colpisce in modo particolare gli anziani. Gli incontri si sono focalizzati sul riconoscimento dei comportamenti tipici dei truffatori, fornendo utili indicazioni per difendersi. Tra i suggerimenti principali, è stato ribadito di non esitare a contattare il numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, prima di effettuare pagamenti o consentire l’accesso in casa a persone sconosciute.

Questa campagna di prevenzione si distingue per il suo approccio diretto e capillare, volto a rafforzare il legame di fiducia tra l’Arma dei Carabinieri e le comunità.