Montoro (Av) – Incendio di un’auto in sosta

Presso un parcheggio situato all'uscita di Montoro Sud

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, intorno alle ore 02:00, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Montoro, presso un parcheggio situato all’uscita di Montoro Sud, a seguito di un incendio che ha coinvolto un’autovettura in sosta. Le fiamme, che avevano avvolto completamente il veicolo, sono state prontamente domate, e l’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente, non si sono registrati ulteriori danni. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi di competenza.