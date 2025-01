Lo spettacolo si svolgerà sabato 25 e domenica 26 gennaio presso il Teatro Sant'Alfonso Maria dè Liguori adiacente la Chiesa di San Tommaso

La rassegna teatrale (R)Esistiamo, presenta ”Il Malato Immaginario – un assurdo adattamento” in scena sabato 25 gennaio alle ore 20.00 (già SOLD OUT) e domenica 26 gennaio ore 20.00 presso il Teatro Sant’Alfonso Maria Dè Liguori adiacente la chiesa di San Tommaso – Avellino. Spettacolo edito dalla compagnia della BoTTega del SoTToscala.

“Il tutto è cominciato con un corso di teatro precisamente con la classe del laboratorio adulti che si è formata nell’anno 22/23″ – spiega Nicola Mariconda presidente dell’associazione e direttore artistico della rassegna . “Il saggio di fine anno che li ha visti protagonisti quell’anno fu un adattamento di “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo de Filippo. Un saggio che non si è fermato ad essere rappresentato a fine anno, ma è stato protagonista di tanti eventi, tra cui la rassegna ad Atripalda nella chiesa della Confraternita di santa Monica, una serata di cena spettacolo in collaborazione con La Locandiera di laura Rocco. Tutto questo non ha fatto altro che aumentare un affiatamento che è sfociato in questo secondo progetto”.

Il Malato Immaginario è un testo del ’700. La comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene così esaltata dall’esplosione di vita che si fa tutt’intorno ad Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti. Una comicità che si avvicina al teatro dell’assurdo. Molière, come tutti i giganti, con geniale intuizione anticipa modalità drammaturgiche che solo nel ‘900 vedranno la luce. Si ride, tanto, ma come sempre l’uomo ride del dramma altrui.