Il Sindaco Nargi: «Grande attenzione alle fasce deboli, attraverso un’attenta programmazione, per ampliare il ventaglio dei servizi e dell’assistenza»

L’Azienda Consortile A04 delle politiche sociali ha diramato un avviso pubblico che ha l’obiettivo di selezionare 34 anziani non autosufficienti per l’attivazione di percorsi di assistenza domiciliare innovativi e sperimentali.

Si chiama “Star bene a casa”, ed è un progetto nato dall’esigenza di sperimentare i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relativi alle persone anziane non autosufficienti, in modo da fornire loro servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità della loro vita presso il proprio domicilio e il contesto sociale di appartenenza.

Per partecipare bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti: aver superato il sessantacinquesimo anno di età; essere residenti in uno dei comuni dell’Ambito sociale del Piano di Zona A4; disporre di una casa di proprietà o essere residenti in un alloggio Erp; essere in una condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, vivere solo o con il coniuge anche esso non autosufficiente e/o con un familiare non autosufficiente o in condizioni di fragilità; voler intraprendere un percorso di assistenza domiciliare innovativo e sperimentale; disporre di un vigente attestato ISEE ordinario o sociosanitario.

La domanda dovrà essere presentata entro il 3 febbraio 2025 utilizzando lo specifico format allegato al link https://www.halleyweb.com/azspcon/zf/index.php/bandi-gara/avvisi/dettaglio-avviso/avviso/1.

La presentazione potrà avvenire tramite PEC, all’indirizzo protocollo@pec.ambitoa04.it, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione al progetto “Star bene a Casa” – PNRR M5C2 – Sub – Investimento – 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti”, oppure consegnando a mano la domanda presso gli sportelli dei Comuni di residenza – Uffici Servizi Sociali.

«Questo avviso pubblico testimonia il grande impegno che stiamo profondendo per supportare al meglio le fasce deboli e gli strati più fragili della nostra popolazione. – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – Un obiettivo – prosegue la fascia tricolore del Comune capofila del Piano di Zona – che stiamo portando avanti grazie all’attento lavoro di programmazione dei servizi che sta svolgendo l’Azienda consortile. Pianificando azioni sempre più capillari ed attingendo a nuove risorse, attraverso bandi e misure diversificate, stiamo ampliando notevolmente il ventaglio dell’assistenza e dei servizi che eroghiamo». – conclude Nargi -

«Da parte del Comune di Avellino e dell’Azienda Consortile che eroga i servizi nell’ambito A04 – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali, Jessica Tomasetta – c’è grande attenzione a tutte le fasce della popolazione. In questo specifico caso, verso chi ha più bisogno di assistenza nella vita quotidiana, anche attraverso azioni innovative e servizi sperimentali».