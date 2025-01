Rinviata al prossimo 6 Febbraio l'iniziativa del Partito Democratico

Per un impegno istituzionale sopravvenuto del senatore Antonio Misiani, responsabile economico della segreteria nazionale e commissario Pd Campania, l’iniziativa “Manovra di Bilancio 2025, per un’altra idea dell’Italia. Le controproposte del Pd” in programma per domani presso la federazione provinciale del Partito Democratico, in via Tagliamento 32 ad Avellino, è rinviata al prossimo 6 febbraio.

L’incontro, che si svolgerà sempre presso la sede di via Tagliamento ad Avellino, avrà inizio alle ore 16.30.