Parole, musiche e versi per non dimenticare

In occasione del Giorno della Memoria, il Museo Irpino e la Biblioteca Capone rinnovano l’impegno “a non dimenticare” uno dei momenti più tragici

della storia del ‘900 e tutte le vittime dell’Olocausto, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario, con uno sguardo rivolto al mondo di oggi.

Suoni di memoria della Pace è l’appuntamento di martedì 28 gennaio, alle ore 10.30 presso la Sala Penta di Palazzo della Cultura, che ricorderà uno degli avvenimenti più violenti e toccanti della storia dell’umanità, ma che nello stesso tempo vorrà essere un monito per riflettere sul presente e per non dimenticare i conflitti e i genocidi ancora oggi in corso nel mondo intero.

Un suggestivo connubio tra musica e poesia grazie all’ensemble di archi del Conservatorio Statale “Domenico Cimarosa” di Avellino, che eseguirà brani tratti da Yukiko Nishimura, John Williams,Giulio Caccini, Joe Hisaish, Kurt Wei e Ryuichi Sakamoto, e letture a cura degli alunni del Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” di Avellino.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili